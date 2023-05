Narok Snežiča in Kordiša prekinil bombni preplah

Včeraj bi na ljubljanskem okrožnem sodišču moral potekati predobravnavni narok v zasebni tožbi davčnega svetovalca Roka Snežiča zoper poslanca Levice Miho Kordiša zaradi žaljive obdolžitve. Naroka ni bilo, ker so na sodišču znova prejeli klic o podtaknjeni bombi in so morali prostore ljubljanske sodne palače izprazniti. Obvestilo o bombi se je izkazalo za lažno.

Snežič preganja Kordiša zaradi navedbe na soočenju kandidatov za predsednika republike oktobra 2022 na Televiziji Slovenija, ko ga je označil za razvpitega kriminalca. Levica, je včeraj dodal Snežič, ga stalno napada, ob čemer je spomnil, da je zaradi žaljive obdolžitve sprožil tožbo tudi zoper ministra za delo in koordinatorja Levice Luko Mesca.

Naslednji narok je sklican za 23. maja.

Snežič je poudaril, da bo svojo nedolžnost dokazoval tudi s potrdili o tem, da se zoper njega ne vodi noben kazenski postopek v Sloveniji in v BiH. »Mislim, da je dovolj dokazov, da nisem kriminalec in da ne perem denarja,« je poudaril. Dodal je še, da za poslanca Levice ne bo zahteval zaporne kazni, ampak mesec dni javnih del v Škofijski karitas.

»Vse, kar priznavam, je, da govorim resnico, in prav zato, ker govorim resnico, me Rok Snežič tudi preganja,« pa je v izjavi za medije poudaril Kordiš. Dodaja, da je Snežič »obsojeni goljuf in nekdanji arestantski cimer Janeza Janše, v tem trenutku je državi dolžan več kot pol milijona evrov«. Spomnil je tudi, da je Nacionalni preiskovalni urad zoper Snežiča spisal ovadbo in sprožil postopke zaradi sodelovanja v mednarodni kriminalni združbi, ki je »težka 22 milijonov evrov«.