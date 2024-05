Narkokartelu Tanja izdajala zaupne podatke, sojenje se bo moralo začeti znova

»Nikoli se nisem ukvarjala s kriminalom. In upam, da bo zadeva zdaj dobila epilog.« S temi besedami je pred več kot dvema mesecema nekdanja vpisničarka na Specializiranem državnem tožilstvu (SDT) Tanja Tolimir upala v dokončni zaključek kazenske zadeve, v katero se je po prepričanju tega istega tožilstva tudi zapletla. A njene želje se niso uresničile. Ljubljanske višje sodnice so, kot so nam pojasnili na ljubljanskem okrožnem sodišču, sodbo razveljavile ter zadevo vrnile sodišču prve stopnje v vnovično odločanje. Ugodile so namreč pritožbi državnega tožilca Luka Moljka. 9. 11. 2021 Nekdanja...