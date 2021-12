Melanija ga je naplahtala za 188 tisočakov

Ena od kampanj Evropskega policijskega urada Europol je potekala pod geslom Zločin ne pozna spola in opozarjala, da so na begu pred roko pravice tudi številna poredna dekleta. Na seznamu 21 takih se je znašla tudi Slovenka, zdaj 61-letna Melanija Stropnik.

Šprahove ne zvabimo z Arabskega polotoka.

Dolgih 17 let se je potikala kdo ve kod, zdaj pa je le v domačem priporu na Igu. Ni nam znano, kje vse je bila ta čas, čeprav smo v minulih letih slišali tudi namige, da je nekje v Afriki, kjer se ukvarja s preprodajanjem zlata. In da morda niti med živimi ni več. Res so jo prijeli v Afriki, natančneje v Gani.

Prosim, pokličite policijo

Kdo in zakaj jo je iskal, so pojasnili na GPU: okrožno sodišče v Ljubljani jo je zaman vabilo od davnega leta 2004, najprej kot pričo oziroma oškodovanko v kazenskem postopku, nato pa zaradi dveh goljufij; za eno so ji hoteli soditi, za drugo pa naj bi že morala v zapor.

Kot je pričala ena od sodb ljubljanskega višjega sodišča, se je v vseh teh letih, ko so bili zanjo izdani odredba za razpis tiralice, mednarodna tiralica ter evropski nalog za prijetje in predajo, očitno kdaj tudi pojavila v domovini. Leta 2012 naj bi se tako odzvala pozivu na okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah, pa nato znova izpuhtela.

O njenem življenju ni dosti znanega, so pa kronisti o neki Melaniji Stropnik leta 2005 poročali kot o oškodovanki. »Mariborski policisti so odvzeli prostost trem Mariborčanom. Izsiljevali so ženske, ki se ukvarjajo s tako imenovano stanovanjsko prostitucijo. Od njih so zahtevali, da jim plačujejo varščino, vsaka 10.000 tolarjev na dan, s čimer bi jim bilo dovoljeno prostituirati se,« so tedaj občila obvestili policisti.

Leta 2003 je delala v ljubljanskem lokalu Flex, kjer je skrbela za nabavo pijače in inventarja ter za plače in sodelovanje z varnostno družbo Vip Varovanje. Najemnik lokala Aleksander Ajdišek naj bi dobil informacijo, da Vip Varovanju dolgujejo denar, in ker se Melanija že nekaj dni ni pojavila v službi, jo je šel o domnevnem dolgu pobarat kar do njenega stanovanja.

5000 5000 evrov naj bi zaslužila z goljufijo z letalskimi vozovnicami.

In tedaj naj bi se začela drama, v katero naj bi bila poleg Ajdiška vpletena še Vipov varnostnik Sead Suljanović – pozneje je bil pravnomočno obsojen zaradi sodelovanja pri grozljivem pretepu Gorazda Čamernika pred lokalom Global, slednji je umrl – in operativni šef Vip Varovanja Danijel Praštalo. Odpeljali so jo na njeno matično banko v Velenje, tam naj bi zanje dvignila denar, a je uslužbenki izročila listič, na katerem je pisalo Prosim, pokličite policijo, izsiljujejo me.

Trojico so oprostili

Skoraj desetletje in pol je ta primer tičal na ljubljanski okrožni kazenski sodniji, sodniki so Stropnikovo kot oškodovanko poskušali zvabiti predse, a se je nanje požvižgala. Obtoženci so krivdo zanikali, Praštalov odvetnik Milan Krstić pa je na eni od razprav vzrojil, da se klient v afriški Keniji ukvarja z varovanjem, kjer pa ima zaradi večnega kazenskega postopka v Sloveniji težave; omejen je pri svojem delu osebnega varovanja diplomatskih predstavnikov, zaradi postopka ne more potovati v vsako državo, propadel naj bi mu posel v ZDA, ima pa tudi nižjo plačo, in sicer 5000 evrov.

Sodišče je leta 2018 presekalo gordijski vozel in vse tri zaradi pomanjkanja dokazov oprostilo; obtoženi so bili poskusa izsiljevanja. Tožilstvo se je pritožilo, češ da »sodišče prve stopnje ni ravnalo dovolj skrbno pri iskanju oškodovanke«. Toda po mnenju višjih sodnikov so okrožni kolegi storili vse, kar so lahko, da bi Stropnikovo zvabili na sodišče. »Opravili so številne poizvedbe o tem, kje je, vendar so bili vsi napori neuspešni. Po informacijah, ki jih je posredoval sektor kriminalistične policije, naj bi oškodovanka menjavala prebivališče in se izogibala policistom.«

Urška se skriva kot Ursha Na uradnih spletnih objavah iskanih Slovencev je ostala še ena Slovenka, 36-letna Ptujčanka Urška Šprah. Iščemo jo zaradi goljufij in pranja denarja, kazniva dejanja naj bi zagrešila skupaj s svojim partnerjem, s katerim sta sodelovala v projektu Profit Club – na koncu naj bi se okoli 800 vlagateljev pod nosom obrisalo za 15 milijonov evrov. Interpolovci sicer vedo, kje je, saj so ob rdeči tiralici objavili fotografijo njene osebne izkaznice za bivanje v Združenih arabskih emiratih na ime Ursha Spranz. Najverjetneje živi na območju Ghorooba, vendar pa naj bi se glede njene izročitve zapletlo v postopkih med Arabci in Slovenci.

Zdaj pa je torej Melanija Stropnik le v domovini, a ne kot oškodovanka, temveč kot poredno dekle. Pred dvema desetletjema naj bi naplahtala naivneža in iz njega izvlekla 188 tisoč evrov, ki naj bi jih zanj oplemenitila v svojem podjetju Maganeta. Seveda se to ni zgodilo. Še en primer goljufije se nanaša na drage letalske vozovnice z brniškega letališča do Ugande v Afriki. Nezakonito naj bi zaslužila okrog pet tisoč evrov.