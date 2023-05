Napihal je tri promile

Konec tedna je kar nekaj voznikov sedlo za volan pod vplivom alkohola. Neslavni rekorder je bil odkrit na območju Ribnice. Preizkus alkoholiziranosti mu je namreč pokazal 1,45 mg alkohola na liter izdihanega zraka oziroma 3,02 promila. Odvzemu vozniškega dovoljenja sta sledila pridržanje in obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.

Včeraj nekaj po polnoči je voznik električnega skiroja na Vrhniki zaradi vožnje pod vplivom alkohola (0,82 mg/l oziroma 1,71 promila) trčil v robnik in padel. V soboto okoli 20.30 je v Grosuplju zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo in pod vplivom alkohola (1,19 mg/l alkohola v izdihanem zraku oziroma 2,48 promila) padel kolesar. Oba sta se laže poškodovala, oba tudi čaka prekrškovni postopek. Ta bo uveden tudi zoper voznico osebnega avtomobila, ki je v petek okoli 16.30 na cesti od Muljave proti Ivančni Gorici zapeljala preblizu desnega roba in nato z vozišča. Napihala je 0,50 mg/l oziroma 1,04 promila. Začasno je ostala brez vozniškega dovoljenja.

Okoli 13.30 je na Uncu voznik osebnega vozila nenadoma zapeljal levo na nasprotni vozni pas in trčil v avtobus, ki je peljal nasproti. V nesreči se je laže poškodoval. Policisti so mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili strokovni pregled, po znanih rezultatih bodo zoper njega izvedli ustrezen ukrep.

Škofjeloški policisti so v petek okoli 11. ure na območju Škofje Loke obravnavali 35-letnega voznika, ki je v krožišču trčil v robnik in prometno signalizacijo. Vozil je pod vplivom alkohola (0,97 mg/l oziroma 2,02 promila). Včeraj ob 5.13 pa je v Lescah 29-letni voznik v krožišču z avtomobilom zapeljal zunaj vozišča in trčil ob objekt; napihal je 0,58 mg/l alkohola (1,21 promila). Odrejen mu je bil strokovni pregled. Radovljiški policisti še zbirajo obvestila in vodijo postopek glede kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa.