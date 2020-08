Napeljal mrežo in bodečo žico, ogrožal številna življenja (FOTO)

FOTO: PP Ruše

Policisti PP Ruše so 5. julija 2020 okoli 10. ure obravnavali sum povzročitve splošne nevarnosti. Ugotovili so, da je nekdo ponoči na Martnici na območju Ruškega Pohorja preko pohodniške gozdne pešpoti za ovinkom in gostejšim rastjem med dvema drevesoma zavezal gradbeno PVC-mrežo, na vrhu katere je napeljal še bodečo žico.S tem je ogrozil morebitne pohodnike ali tekače, pa tudi kolesarje, ki nemalokrat uporabijo to pešpot za kolesarski spust. Tokrat k sreči poškodovanih ni bilo. Policisti so storitve kaznivega dejanja osumili 50-letnega Rušana in ga že kazensko ovadili okrožnemu državnemu tožilstvu v Mariboru.Policisti preverjajo, ali je 50-letnik vpleten tudi v druga podobna na Pohorju že obravnavana kazniva dejanja.