Dva napadena v Postojni, enega so morali šivati

V soboto ob 21.20 so bili policisti obveščeni, da je nekdo v Postojni napadel in poškodoval dva moška, stara 20 in 17 let. Eden je imel površinske poškodbe, eden pa razpočno rano, ki jo je bilo treba zašiti. Oba sta bila odpeljana v SB Izola.

Policisti preiskujejo kaznivo dejanje nasilništva, so sporočili iz PU Koper.