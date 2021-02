Napadel očeta in še 17-letnika

V četrtek nekaj pred 18. uro so policiste PP Novo mesto poklicali na pomoč iz naselja Brezje, kjer naj bi se dve osebi pretepali.



Kršitelj (27), ki je bil pod vplivom alkohola, se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval njihovih ukazov, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje.



Zbrali so obvestila in ugotovili, da se je kršitelj sprl s svojim očetom in ga napadel. Pretep je poskušal preprečiti 17-letnik, ki ga je kršitelj prav tako napadel in poškodoval, poroča PU Novo mesto.



Zaradi kršitve javnega reda in miru bo prejel plačilni nalog. Zaradi kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe pa ga bodo kazensko ovadili.

