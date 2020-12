Policisti postaje Novo mesto so v ponedeljek popoldne posredovali zaradi kršitev javnega reda in miru v okolici Novega mesta, kjer je pijani kršitelj (32) razbijal inventar po hiši, žalil svojo mamo in jo odrinil, da je padla.



Ker se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval njihovih ukazov, so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje.



Zaradi kršitve javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.