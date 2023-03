Dobro leto po dogodku v domu upokojencev v Preboldu, ki bi se lahko končal tudi tragično, je o tem, kaj naj bi se dogajalo v sobi, v kateri sta sobivala, spregovoril Vinko Pohar, ki ga obtožnica bremeni poskusa umora sostanovalca Srečka Hladina. Da med njima ni bilo kemije, kaj šele prijateljstva, so očitno vedeli tudi zaposleni v domu. To je mogoče sklepati tudi iz zaslišanja Miroslave Golež, vodje preboldske enote doma Franca Salamona, kot se imenuje. Srečko Hladin in njegova zagovornica Jasmina Gričnik Ta je povedala, da so jo o tem, da je 65-letni Vinko Pohar v noči na 3. januar lani za...