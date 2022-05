Napadalec s kijem za bejzbol Mehmeti Šočri v priporu

Preiskovalni sodnik je po zaslišanju v pripor poslal 47-letnika zaradi brutalnega fizičnega obračuna 28. aprila v Ljubljanski ulici na Taboru v Mariboru, kjer je moški s kijem za bejzbol napadel 34-letno nekdanjo partnerico, ko je peljala psa na sprehod.

Osumljenec poskusa umora, po naših podatkih Mehmeti Šočri, naj bi bivšo počakal v zasedi, v ozadju pa naj bi šlo za maščevanje oziroma ljubosumje. Kot smo poročali, sta bila po naših podatkih 34-letnica in 47-letnik nekdanja partnerja. Ženska je bila sicer, pravijo naši viri, zdaj že nekaj časa v novi zvezi. Nekaj udarcev naj bi ob napadu dobil celo njen pes.

Kot smo poročali, je posredoval mimoidoči, ki je napadalca pregnal v beg, a je ta, kot se je kmalu izkazalo, žensko že tako hudo poškodoval, da so se za njeno življenje morali boriti v mariborskem kliničnem centru. Na kraj dogodka so takoj po obvestilu na intervencijsko številko 113 napotili več patrulj in reševalcev.

Ti so nesrečnico nemudoma oskrbeli in jo odpeljali na zdravljenje. Kot rečeno, so poškodbe zelo hude, a na srečo so naslednjega dne že lahko sporočili, da 34-letnica ni več v smrtni nevarnosti. Območje so okupirali policisti in ga tudi zavarovali z varnostnim trakom. O dogodku so policisti obvestili še dežurno državno tožilko in dežurno preiskovalno sodnico, ki sta si kraj zločina tudi ogledali.

Nujna pomoč je bila sicer prva, potem pa so začeli intenzivno iskati napadalca. Dober opis jih je kaj hitro pripeljal na sled osumljencu, 47-letnemu Šočriju, in odvzeli so mu prostost.

Anita Kovačič Čelofiga, predstavnica mariborske policijske uprave, podrobnosti ni razkrila, je pa potrdila, da sta se napadalec in žrtev poznala in da oba prihajata z območja Maribora.

Pogrešana oseba

Napadalec se je pred petimi leti že znašel v medijih, in sicer kot pogrešana oseba. Februarja 2017 so namreč s PU Maribor sporočili, da je v neznano odšel takrat 42 let star Mehmeti Šočri iz Maribora.

Preiskovalni sodnik ga je poslal na hladno. FOTO: Uroš Hočevar

O njem smo lahko prebrali, da je visok 175 centimetrov in vitke postave, pa celo da nosi čevlje številke 42-43 in ima ožji obraz, temne kratke lase, nekoliko že sive in rjave oči, na levi nogi vidne močne poškodbe zaradi prometne nesreče. Je pa pravi poliglot, saj menda govori albansko, nemško, angleško in jezike bivše Jugoslavije.