Napad sredi Ljubljane, policija išče mlajšega moškega

V sredo okoli 10.30 so policiste obvestili o drzni tatvini v središču Ljubljane.



Do oškodovanke je od zadaj prišel neznani moški, ji z vratu strgal verižico ter s kraja zbežal.



Z dejanjem je povzročil za okoli 200 evrov materialne škode.



Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo o vseh ugotovljenih okoliščinah obvestili pristojno državno tožilstvo. Opis storilca

Napadalec je po opisu policije star okoli 20 let, visok okoli 180 centimetrov in vitke postave. Oblečen je bil v rdeče kratke hlače in rdeče-črn pulover s kapuco. Na glavi je imel kapo s ščitkom.

