Napad na sodišču, sodniku naj bi zlomil nos

Na Okrajnem sodišču na Ptuju so med obravnavo pretepli sodnika iz Ljutomera. Omenjeni sodnik je na obravnavi nastopil kot priča, imel pa naj bi zlomljen nos, je poročal Siol.

Policija: med obravnavo ena oseba udarila drugo in jo poškodovala

Miran Šadl iz PU Maribor je na naše poizvedovanje odgovoril:»Danes takega kaznivega dejanja ali prekrška na sodišču nismo obravnavali. So pa policisti Policijske postaje Ptuj v ponedeljek, 7. 9. 2020, na ptujskem okrajnem sodišču obravnavali kaznivo dejanje oviranje pravosodnih organov po prvem odstavku 289. člena in kaznivo dejanje povzročitve lahke telesne poškodbe po prvem odstavku 122. člena Kazenskega zakonika (KZ-1).



Po do sedaj zbranih podatkih je omenjenega dne med obravnavo ena oseba udarila drugo in jo lahko telesno poškodovala. Policisti o dejanju še zbirajo obvestila v predkazenskem postopku, zato drugih podrobnosti preiskave še ne moremo pojasniti.«