Napad na mariborski zapor! Policija ima prve ugotovitve, mafijci so načrtovali napad z raketometi in množični poboj

Kriminalisti so zaključili večmesečno preiskavo, povezano tudi z načrtovanim napadom na mariborski zapor. Opravili so štiri hišne preiskave in pridržali štiri osebe. Potrdili so, da je pridržani državljan BiH v mariborskem zaporu skupaj s sodelavci načrtoval pobeg. Napovedujejo več kazenskih ovadb zaradi nedovoljene trgovine z drogami in orožjem.

Kriminalno združbo vodil pridržani Dino Muzaferović iz mariborskega zapora

Sektor kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Ljubljana je v ponedeljek zaključil več mesecev trajajočo preiskavo, ki se je nanašala na kazniva dejanja nedovoljene trgovine s prepovednimi drogami in z orožjem oz. eksplozivom, pojasnil direktor uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi Matjaž Jerkič.

Obdolženec Dino Muzaferović. FOTO: Foto:dejan Javornik

Člani dobro organizirane mednarodne kriminalne združbe so po njegovih besedah izvedli več tovrstnih kaznivih dejanj, kriminalno združbo pa je vodil pridržani iz mariborskega zapora.

Kriminalisti so opravili štiri hišne preiskave, tri na območju PU Ljubljana, kjer so pridržali štiri osumljence, ter eno na območju Maribora, in sicer v zavodu za prestajanje zaporne kazni, v zaporni celici, v kateri se nahaja osumljenec. Ob tem je policija v preiskavi zasegla tudi manjše količine prepovedanih drog, in sicer približno dva kilograma konoplje, 20 gramov kokaina in nekaj tablet ekstazija, prav tako pa še več opreme za pakiranje prepovedanih drog in komunikacijska sredstva, ki jih bodo še analizirali.

»Ključna ugotovitev te kriminalistične preiskave, ki jo usmerja Specializirano državno tožilstvo, je, da je kriminalno združbo vodil pridržani iz mariborskega zapora. Kriminalna združba je komunicirala s kriptiranimi aplikacijami in vodja kriminalne združbe je člane kriminalne združbe, ki so opravljali pretežno kurirska posla, usmerjal iz zaporniške celice,« je navedel Jerkič.

Dino Muzaferović je zaradi suma, da je naročil umor Satka Zovka, od decembra lani zaprt v mariborskem zaporu. Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je marca in aprila letos prejel ustno kazensko ovadbo Muzaferovićevega sodelavca, v kateri ga je močno obremenil, je poročal časnik Večer. Skesanec je NPU povedal, da se je spor med osumljencem in pokojnim Zovkom vnel zaradi kraje droge in denarja. Cena za Zovkov umor pa naj bi bila med 150.000 in 170.000 evrov. Zovkovo truplo so konec novembra našli v avtomobilu na Poti za Brdom v Ljubljani. Policija pa je v zvezi z njegovim umorom pridržala več oseb in opravila več hišnih preiskav, tudi v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi. Preiskava zoper osumljence, ki naj bi sodelovali pri njegovem umoru, še vedno poteka.

Telefon so zasegli tudi priporniku, niso pa ugotovili, kako ga je pridobil. Preiskavo bodo v tem delu nadaljevali v sodelovanju z upravo za izvrševanje kazenskih sankcij.

Rezanje zaporniških rešetk na oknu, druga pa z uporabo raketometa

So pa kriminalisti v okviru preiskave potrdili, da je vodja kriminalne združbe načrtoval pobeg iz zaporniške celice in člane združbe usmerjal pri organizaciji pobega. Ena od možnih oblik za izvedbo tega je bilo rezanje zaporniških rešetk na oknu, druga pa z uporabo raketometa, je navedel Jerkič. Kriminalisti so v medijih zasledili tudi informacije o uporabi strelnega orožja zoper zaposlene, a tega v preiskavi niso potrdili.

Kot je še sporočil Jerkič o morebitnih zaščitenih pričah ne morejo govoriti, ker gre za občutljive podatke, označene z visoko stopnjo tajnosti.

Kot je še napovedal, bodo v okviru preiskave podali več kazenski ovadb, tudi zoper 39-letnega državljana Bosne in Hercegovine.

Več v sredini tiskani izdaji Slovenskih novic!