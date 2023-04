Pred velikim senatom celjskega okrožnega sodišča, ki mu predseduje sodnica Leonida Jager, so v nadaljevanju sojenja Ivanu Rajeviću, nekdanjemu zobozdravniku iz Laškega, zaslišali še tri priče. Spomnimo, da obtožnica Rajevića bremeni poskusa umora Suzane Mihajlovski, ki jo je 7. januarja lani v jutranjih urah na stopnicah pred vhodom v večstanovanjsko zgradbo objel, pri tem pa jo z nožem zabodel v predel prsnega koša. Oškodovanki je bila dana takojšnja zdravniška pomoč, v celjski bolnišnici so jo tudi operirali in ji s tem rešili življenje. Med drugim je na prostor za priče stopil ljubljanski ...