»Mami, pomagaj mi. Medved me je napadel.« S temi pretresljivimi besedami je 59-letna Nana Omerzel iz Gradišča v občini Škofljica v torek okoli pol osmih zvečer, ko je z zadnjimi močmi pribežala iz bližnjega gozda, svoji 83-letni mami Ljudmili sporočila, kaj se ji je zgodilo. Bila je vsa krvava in, kot dodaja Ljudmila, poškodovana po roki, »po hrbtu vsa pogrizena, po rami ...«. Mama je nato s pomočjo sosedov poklicala policijo in reševalce. Nano so odpeljali v bolnišnico, njeno življenje, kot so nam še včeraj pojasnili na PU Ljubljana, je bilo ogroženo. Nana se je s psom okoli sedmih zvečer od...