Namesto zaslužka ima Primorka minus na računu

Koprski policisti se ukvarjajo s primerom spletne goljufije. »Po prvih zbranih obvestilih je ženska prejela klic neznanih oseb, ki so govorile več jezikov. Poskušali so jo prepričati v zaslužek pri trgovanju s kriptovaluto in so bili pri tem zelo vztrajni. Po določenem času je vklopila kamero na telefonu in jim ponudila podatke: TRR, davčno številko in preostale osebne podatke, kmalu zatem pa je prejela več SMS-ov o opravljenih transakcijah z njenega računa,« je pojasnila Anita Leskovec, tiskovna predstavnica Policijske uprave Koper.

Policisti znova opozarjajo, da se v zadnjem času pojavljajo goljufije, ki obljubljajo hitre in visoke zaslužke. »Bodite previdni in ne nasedajte. Policija je v zadnjih letih večkrat opozarjala na spletne goljufije, ki se začnejo prav z obljubami o lahkem zaslužku in visokimi donosi, običajno z vlaganjem sredstev v virtualne valute. Od leta 2020 do konca 2022 je bilo skupno obravnavanih okoli 500 zadev s skupnim oškodovanjem v višini več kot 16,5 milijona evrov,« poudarja.

Storilcem je v pomoč tudi naraščanje vrednosti ter s tem popularnosti nekaterih virtualnih valut, saj jim daje občutek, da lahko kdor koli na lahek način, brez truda pride do visokega zaslužka, kar pa seveda ne drži.