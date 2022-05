Trideset mesecev vikend zapora, 10.000 evrov denarne kazni in povrnitev po naših podatkih 60.000 evrov protipremoženjske koristi je kazen, ki sta si jo v zameno za priznanje krivde s tožilcem Boštjanom Valenčičem izpogajala tako Jasmin Šljivar kot Žarko Mijatović. 120.000 evrov bosta morala skupaj vrniti obtožena. To sta tista dva od skupaj 23 obtoženih Slovencev, ki naj bi sodelovali v zelo razvejani bančni aferi. Na eni strani so bili uslužbenci iz različnih slovenskih bank (Šljivar iz NLB), na drugi posredniki, kot denimo Mijatović, ki naj bi tem bančnikom pripeljali kreditno nesposobne ...