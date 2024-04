Namesto s 50 je divjal s kar 120 km na uro, kazen za tak prekršek je huda

Mariborski prometni policisti so v sredo na Titovi cesti v Mariboru, kjer je hitrost vožnje s splošnim prometnim pravilom za ceste v naselju omejena na 50 km na uro, izvajali nadzor hitrosti z laserskim merilnikom. Ob drugih prekoračitvah so izmerili hitrost tudi 39-letnemu vozniku iz okolice Maribora, in sicer 120 km na uro, kar pomeni, da je za kar 70 km na uro presegel najvišjo dovoljeno hitrost vožnje. Policisti so ga ustavili, mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in zoper njega podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

»Predpisana sankcija za ugotovljeni prekršek je globa 1200 evrov in stranska sankcija 18 kazenskih točk. Policisti ponovno pozivamo voznike, da upoštevajo cestnoprometne predpise, vozijo po omejitvah, prilagodijo hitrost vožnje vozil in vozijo strpno ter previdno. Največ prometnih nesreč z najhujšimi posledicami se zgodi prav zaradi neprilagojene hitrosti vožnje,« pravi Anita Kovačič Čelofiga, tiskovna predstavnica mariborske policijske uprave.