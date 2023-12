Namesto paradižnikove mezge so našli 150 gramov heroina

Nazadnje smo o Leonu Podlogarju pisali pred štirimi leti, ko je bil na ljubljanskem sodišču obsojen na poldrugo leto zapora s preizkusno dobo štiri leta zaradi zalezovanja, nasilništva, zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja ter ponarejanja denarja. Istega kaznivega dejanja ni ponovil, zato mu v tem času ni bilo treba za rešetke. Je pa moral zaradi dogodka izpred skoraj šestih let, natančneje s 6. februarja 2018, znova na sodišče. Tokrat ga tožilstvo preganja zaradi neupravičenega posedovanja oziroma prenašanja prepovedane droge, heroina.

Podlogar krivde na predobravnavnem naroku ni priznal, njegova zagovornica po uradni dolžnosti Maksimiljana Kincl Mlakar pa je sodišču predložila dolg seznam listin in drugih dokaznih predlogov, ki bi jih moralo, po njenem mnenju, sodišče izločiti, ker ocenjuje, da so bili pridobljeni nezakonito. Kot je bilo mogoče razbrati iz njenih besed – obtožnice namreč še nismo slišali – naj bi Podlogar kritičnega dne padel v nemilost policistov po naključju.

Podlogarjeva zagovornica meni, da so bili dokazi pridobljeni nezakonito, zato zahteva, da se jih izloči iz spisa.

Še z dvema moškima so se namreč vozili v ukradenem vozilu in se ustavili tudi na bencinski črpalki, kjer naj bi od prodajalca zahtevali denar. Odpeljali naj bi se praznih rok, je pa uslužbenec črpalke takoj poklical policijo in jih obvestil o nenavadnem obisku, opisal pa je tudi avto, v katerem so trije moški.

Policisti so avto kmalu izsledili, v njem pa je bil, poleg še dveh pajdašev, tudi Podlogar. A ta ni bil za volanom. Policisti so mu še istega dne odvzeli prostost, medtem ko so avto preiskali šele dan pozneje. In prav to naj bi bilo, po mnenju zagovornice, sporno. Ne le da je bil avto, kot so ugotovili policisti, ukraden, za preiskavo tega naj sploh ne bi imeli sodnega naloga.

Leona Podlogarja tožilstvo preganja zaradi neupravičenega posedovanja oziroma prenašanja prepovedane droge. FOTO: Mojca Marot

So pa policisti pod kupom oblačil na enem od sedežev našli embalažo, v kateri bi moral biti, po predvidevanju napisa na njej, kečap. Namesto paradižnikove mezge pa so v njem našli 150 gramov heroina.

Kot je dejala zagovornica, bi moral preiskovalni sodnik še isti dan priti na kraj dogodka in odrediti preiskavo. A to se ni zgodilo, zato so po njenem mnenju vsi dokazi pridobljeni nezakonito. Toda o tem bo celjska kazenska sodnica Leonida Jager odločila šele, ko bo konec januarja na predobravnavnem naroku zaslišala policista, ki sta sodelovala v tem postopku. Šele po njunem zaslišanju bo presodila, ali so bili dokazi pridobljeni zakonito ali ne.