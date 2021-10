Raščan namesto na sodnijo v karanteno

Preiskujejo podkupovanje

V ozadju afere, v kateri je padli medijski mogotec oškodoval založniško podjetje, kriminalisti in tožilci preiskujejo tudi obstoj kaznivega dejanja dajanja podkupnin v postopkih odobravanja bančnih posojil, s katerimi je Raščan leta 2007 udejanjil lastniški prevzem. Marca letos so namreč kriminalisti opravili več hišnih preiskav ter zasegli listine v predkazenskem postopku v povezavi s sumom storitve korupcijskih kaznivih dejanj in zlorabe položaja. »Skupni znesek podkupnin pri odobravanju kreditov presega 250.000 evrov,« so takrat sporočili s Policijske uprave Ljubljana.