Namesto metadona ji je prodala sok

Sodišče je bilo neomajno in jo poslalo v zapor. FOTO: Leon Vidic

Zmanjšano prištevna

26

mesecev bo za zapahi.

Več kot dve leti bo za rešetkami zaradi borih sto evrov prebila, saj so tudi ljubljanski višji sodniki razočarali obrambo Rominje, rojene na Kosovu. Kazniva dejanja, ki jih je storila, so kljub majhni vrednosti huda, so sklenili višji sodniki in le nekoliko oklestili dveinpolletno zaporno kazen, ki so jo Halitijevi naložili njihovi kolegi na prvostopenjskem sodišču.Mati treh otrok se je na zatožni klopi znašla, ker je v središču mesta v trgovini z oblačili odšla v garderobo pomerit pulover, hlače in šal, nato pa trgovino hotela zapustiti kar v teh oblačilih, ne da bi jih plačala. A ni ostalo le pri tatvini, prodajalka jo je namreč zalotila, nakar ji je Halitijeva začela groziti, da bo zažgala njo in trgovino. Na ulici jo je zatem, ko je prodajalka tatico poskušala ujeti, še brcnila. S tem pa je zagrešila kaznivo dejanje roparske tatvine. Obramba je okrožno, nato pa še višje sodišče, poskušala prepričati, da gre za bagatelo, saj so bile ukradene stvari vredne le 66 evrov, vendar ni bila prepričljiva. Za roparsko tatvino namreč ni pomembna vrednost ukradene robe, tudi če ta ne presega 500 evrov in gre za t. i. malo tatvino, so poudarili višji sodniki.Enako velja tudi za rop, ki ga je zagrešila Halitijeva. Tega je sicer sprva zanikala, nato pa le priznala, da je nekivzela 40 evrov. A menda le zato, da bi vzela nazaj, kar je njeno. Ker je zamudila na metadonsko terapijo, ji je namreč Karmen za 40 evrov prodala odmerek metadona. Oziroma vsaj tako je mislila. V stekleničko ji je namreč nalila sok, je Halitijeva trdila na sodišču. Zato ji je iz torbice vzela nazaj denar.Izvedenca dr.insta za potrebe sodnega postopka izdelala mnenje in skladno ugotovila, da je bila Halitijeva zaradi duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja več drog in drugih psihoaktivnih snovi, blage intoksikacije in sindroma odvisnosti zmanjšano prištevna, vendar se je kljub temu zavedala tega, kar počne. Obramba je poudarjala, da je bila Halitijeva povsem neprištevna, o tem pa menda priča že to, da se je v trgovini preoblekla v tuja oblačila, stara dala v nakupovalno vrečko in nato v novi modni kolekciji odšla ven, da jo je prodajalka seveda zlahka opazila. A to seveda ne more biti dokaz o neprištevnosti.Obramba se je čudila tudi zaključkom sodišča, da bi lahko ukradeno robo, ko je bila zalotena, mirno vrnila, saj se je vse skupaj odvijalo na ulici. Halitijeva ni imela niti možnosti vrniti stvari, je opozarjal odvetnik, saj bi se morala v tem primeru sleči na ulici. A tudi ta argument višjih sodnikov ni prepričal.Višji sodniki so bili nekoliko milostni le pri odmeri kazni. Namesto eno leto za roparsko tatvino in leto in tri mesece za rop so ji za prvo kaznivo dejanje določili 11 mesecev zapora, za drugo eno leto in en mesec. Preklicali so ji tudi pogojno kazen osmih mesecev, ki jo je Halitijevi določilo okrajno sodišče v Mariboru, in jo poslali v zapor za dve leti in dva meseca. Niso pa obtoženki preklicali še ene pogojne kazni z okrajnega sodišča v Ormožu.Halitijeva je namreč stara znanka sodišč. O njej lahko preberemo, da je bila zaradi na las podobnega primera že obsojena. Leta 2015 so jo prav tako zalotili pri tatvini v trgovini, takrat je obleko skrila v torbo. Ko se je prerivala s prodajalko, je tej iz žepa na tla padel mobilni telefon v vrednosti 700 evrov, Halitijeva pa ga je pobrala, na tla vrgla obleke in s telefonom zbežala iz trgovine. Obsojena pa naj bi bila tudi v Nemčiji.