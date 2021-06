Namesto kruha vozili migrante

Ker voznik ni hotel ustaviti, je policistom postalo jasno, da v tem kombiju ni kruha. Fotografiji: Primorske novice

Kar 111.600 evrov bi zaslužili, če jih ne bi tik pred mejo zasačili policisti.

bi moral vsak migrant plačati za prevoz od meje s Hrvaško do Italije.

Šestinšestdeset državljanov Pakistana in Bangladeša je konec februarja v našo državo ilegalno prikorakalo na območju Podlehnika. Kdo ve, koliko so dotlej že plačali članom kriminalne združbe tihotapcev migrantov, ki so jih do nas pripeljali iz Turčije, Grčije, Bosne in Hercegovine ter Hrvaške. Plačevali so zato, da bi prišli do obljubljenega Zahoda, kar pa Slovenija zanje ni, hočejo v Italijo, Nemčijo. In zato je združba še kako dejavna tudi pri nas, tujci pa morajo za zadnji kos poti pošteno seči v žepe.Astronomski zaslužekTihotapljenje migrantov skozi našo državo je superdobičkonosen posel, in to še kako dobro vedo člani združbe, ki se jim je samo za enega od prevozov obetal astronomski zaslužek. Če bi jim uspelo v Italijo prepeljati 66 migrantov, bi jim v žepe kapnilo komaj verjetnih 231.000 evrov, vsakemu od tujcev bi namreč pobrali 3500 evrov.Dva člana združbe (in) sta bila v Ljubljani obsojena že lani, policiste pa je nadaljnje vohljanje pripeljalo še do treh njunih pajdašev, pred kratkim so se v lisicah in priporu znašli v Ljubljani živeči(bil naj bi vodja našega dela združbe),Beganović inSkupaj z neznanimi sostorilci so ovadeni za štiri tihotapljenja tujcev, ki niso imeli dovoljenja za vstop v Republiko Slovenijo oziroma na schengensko območje. Največji posel pa jim je propadel konec februarja, ko so na Štajerskem prevzeli 66 ljudi, jih poskrili v gozdu, jim dali hrano in pijačo ter pripravili vse, da bi jih odpeljali proti Italiji. Toda kaj ko so jim načrte prekrižali policisti, ki so migrante v gozdu odkrili in jih vrnili Hrvatom.Kdo ve, koliko prevozov do Italije pa je tihotapcem uspelo, kot denimo julija lani, ko so po ugotovitvah preiskovalcev kaznivih dejanj zaslužili vsaj 1250 evrov na osebo. S tajnimi ukrepi so policisti ugotovili, da sta Mesić in Renato skupaj z Willemsom in Ivanovskim ter neznanimi sostorilci na Kočevskem prevzela 18 Afganistancev in enega Pakistanca, ki so na našo stran meje na Kočevskem pripešačili iz Hrvaške oziroma jih je do tja iz Bosne pripeljal neki. S citroënom jumperjem v lasti Ivanovskega, ki pa sploh ni bil namenjen prevozu potnikov, jih je proti Italiji vozil Willems. Ivanovski se je pred njim vozil z avtom, o podrobnostih prevoza do Šempetra pri Gorici pa sta bila na zvezi z Mesićem in Renatom.Beganovićeva sta osumljena, da sta s sostorilci sodelovala tudi pri marčevskem tihotapljenju 29 državljanov Bangladeša in dveh Pakistancev, ki so v našo državo iz Hrvaške nelegalno vstopili na Primorskem, proti Italiji pa jih je v zaprtem delu vozila odpeljal Poljak. Za logistiko naj bi poskrbela Beganovićeva, posel pa je padel v vodo tik pred mejo z Italijo, ko so kombi – bil naj bi namenjen za prevoz kruha – zaustavljali policisti. Voznik ni ustavil, zato so se zapodili za njim in ga ustavili pred kontrolno točko na Škofijah. Če bi bil prevoz uspešen, bi tihotapci vsakemu od migrantov vzeli 3600 evrov, vsega skupaj torej 111.600 evrov. Poljaka so prevzeli koprski preiskovalni organi, krivdo pa je na tamkajšnji kazenski sodniji zanikal.Beganovićeva in Mesić na nadaljnje postopke torej čakajo v priporu, če jih bo tožilstvo obtožilo, da so kot člani hudodelske združbe zagrešili kaznivo dejanje prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, pa jim preti precej mastna zaporna kazen. Zakonodaja namreč veleva, da se tisti, ki tujce, ki nimajo dovoljenja za vstop v Slovenijo ali prebivanje v njej, nezakonito spravlja na njeno ozemlje, jih po njem prevaža ali jim pomaga pri skrivanju, pri tem pa pridobi nesorazmerno premoženjsko korist, kaznuje z do osmimi leti zapora.