Slabih 50 kilometrov južneje od bavarske prestolnice, ob avtocesti A8 proti Solnogradu, je kraj Irschenberg; večina potnikov se pelje mimo njega, ne da bi ga sploh zaznali. A zdaj 41-letni Slovenec Sašo N. je lani (iz javnosti neznanega razloga) sredi nekega majskega večera vzbudil zanimanje obmejne policije. Odločili so se za podroben pregled Mercedesovega kombija, s katerim se je Sašo vračal v domovino – in izkazalo se je, da je prevažal štiri pakete kokaina. Možje postave so ga prijeli kar v Irschenbergu, ta teden pa je dočakal sodbo na deželnem sodišču München II. Nemški policisti so skr...