Namesto da bi varnostnika ubogal, ga je huje poškodoval

Novomeški policisti so v ponedeljek malo po 10. uri prejeli klic na pomoč iz prodajalne v Novem mestu, kjer je neki moški napadel varnostnika.



Policisti so ugotovili, da 44-letnik, ki je bil očitno pod vplivom alkohola, ni upošteval navodil in ukazov uslužbenca zasebnovarnostne službe, potem pa ga je napadel in večkrat udaril. Kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Huje poškodovanega varnostnika so policisti odpeljali v bolnišnico.



44-letniku bodo zaradi kršitev javnega reda in miru, kršitev zakona o nalezljivih bolezni in zakona o zasebnem varovanju izdali plačilni nalog in na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo, so sporočili iz novomeške policijske uprave.