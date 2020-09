Novomeški policisti so malo po 8. uri vklenili in odpeljali v pridržanje 47-letnega domačina, ki je prišel v gostinski lokal brez denarja in si naročil pijačo, nato pa se je, namesto da bi plačal, začel nedostojno vesti do natakarice, poroča PU Novo mesto. Niti ob prihodu policistov se ni pomiril, zato so ga odpeljali na policijsko postajo.