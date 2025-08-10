Namesto, da bi denar dobila, je ostala brez 500 evrov! Pazite na svoje premoženje

Kranjski policisti so pred dnevi obravnavali primer spletne goljufije pri prodaji artikla preko spleta. Po podatkih, s katerimi razpolagajo, je oškodovanka objavila oglas o prodaji dekliških športnih copat. Za nakup pa se je zanimala neka ženska, ki je ponudnici predlagala, da bi športne copate pri njej prevzela kurirska služba, na elektronski naslov ji je tudi poslala obrazec, v katerega pa je ženska, ki je copate prodajala, vnesla svoje bančne podatke. Nato je potrdila transakcijo, kmalu za tem pa ugotovila, da je, namesto da bi na račun denar za artikle, ki jih je prodajala, prejela, ostala brez 500 evrov.

Policisti o kaznivem dejanju goljufije še zbirajo obvestila in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Ob tem možje v modrem prosijo vse imetnike bančnih računov, naj ne nasedajo klicateljem in ne potrjujejo nobenih povezav, ki jih dobijo po elektronski pošti ali v obliki drugih sporočilih. Naj nikomur ne dajejo nobenih osebnih podatkov, kaj šele bančnih. »Na to opozarjamo že dalj časa. Le vsak posameznik lahko prepreči zlorabo s tem, da ne odgovarja, potrjujete in daje kakršnekoli podatke drugim. Sporočilo preprosto zbrišite ali pošiljatelja blokirajte. Pred kakršnokoli dejavnostjo se o vsem prej prepričajte in preverite. Pazite na svoje premoženje,« ob tem ponovno pozivajo policisti.