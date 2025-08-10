SPLETNA GOLJUFIJA

Namesto, da bi denar dobila, je ostala brez 500 evrov! Pazite na svoje premoženje

Ženska je preko spleta prodjala športne copate, ko je naletela na prevarantko.
Fotografija: Nikomur ne posredujte svojih bančnih podatkov! FOTO: Guliver/Getty images
Odpri galerijo
Nikomur ne posredujte svojih bančnih podatkov! FOTO: Guliver/Getty images

B. K. P.
10.08.2025 ob 17:39
B. K. P.
10.08.2025 ob 17:39

Poslušajte

Čas branja: 1:41 min.

Kranjski policisti so pred dnevi obravnavali primer spletne goljufije pri prodaji artikla preko spleta. Po podatkih, s katerimi razpolagajo, je oškodovanka objavila oglas o prodaji dekliških športnih copat. Za nakup pa se je zanimala neka ženska, ki je ponudnici predlagala, da bi športne copate pri njej prevzela kurirska služba, na elektronski naslov ji je tudi poslala obrazec, v katerega pa je ženska, ki je copate prodajala, vnesla svoje bančne podatke. Nato je potrdila transakcijo, kmalu za tem pa ugotovila, da je, namesto da bi na račun denar za artikle, ki jih je prodajala, prejela, ostala brez 500 evrov.

Policisti o kaznivem dejanju goljufije še zbirajo obvestila in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.  

Ob tem možje v modrem prosijo vse imetnike bančnih računov, naj ne nasedajo klicateljem in ne potrjujejo nobenih povezav, ki jih dobijo po elektronski pošti ali v obliki drugih sporočilih. Naj nikomur ne dajejo nobenih osebnih podatkov, kaj šele bančnih. »Na to opozarjamo že dalj časa. Le vsak posameznik lahko prepreči zlorabo s tem, da ne odgovarja, potrjujete in daje kakršnekoli podatke drugim. Sporočilo preprosto zbrišite ali pošiljatelja blokirajte. Pred kakršnokoli dejavnostjo se o vsem prej prepričajte in preverite. Pazite na svoje premoženje,« ob tem ponovno pozivajo policisti.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Spletna prevara policija denar opozorilo

Priporočamo

Sateliti razkrivajo šokantno sliko: se ta velesila pripravlja na vojno? (FOTO)
Umrl je Štefan Jug: s še enim Slovencem sta veljala za najboljša na svetu
Piščanec ali govedina? Raziskava razkriva, katero meso je za zdravje boljša izbira
Tina Maze pokazala, kje je preživljala poletje, imela je posebno družbo (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Komentarji:

Priporočamo

Sateliti razkrivajo šokantno sliko: se ta velesila pripravlja na vojno? (FOTO)
Umrl je Štefan Jug: s še enim Slovencem sta veljala za najboljša na svetu
Piščanec ali govedina? Raziskava razkriva, katero meso je za zdravje boljša izbira
Tina Maze pokazala, kje je preživljala poletje, imela je posebno družbo (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.