Toži državo: Zajokal sem kot majhen otrok, doživel sem živčni zlom

Šentjurčan Davor Fendre je 13. maja 2015 odslužil štiriinpolletno zaporno kazen zaradi dveh hudih kaznivih dejanj: posilstva in nasilja v družini. Spakiral je svoje stvari in odkorakal z Doba. Znašel se je na svobodi, toda le za nekaj desetink. Iz zapora v pripor»Pol metra od izhodnih vrat zapora so name skočili kriminalisti in policisti. Bilo jih je vse črno. Rekli so, da so prišli pome. Pojma nisem imel, kaj hočejo od mene. Zvezali so mi roke, me grobo strpali v marico in potem mi je eden od njih rekel, da sem aretiran zaradi poskusa štirih umorov. Zajokal sem kot majhen otrok, doživel sem živčni zlom, in odtlej je vse ena ...