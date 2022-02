Namesto 110 drvel 183 km na uro (FOTO)

Ker se je stanje prometne varnosti na pomurskih cestah lani močno poslabšalo, policisti PU Murska Sobota izvajajo dodatne preventivne in represivne aktivnosti za izboljšanje stanja. Med letoma 2013 in 2021 je v prometnih nesrečah umrlo 49 ljudi, in sicer pet kolesarjev, 10 pešcev, devet potnikov, sedem motoristov, 15 voznikov osebnih avtomobilov, dva voznika mopeda in voznik tovornega vozila.

Ob vseh že načrtovanih aktivnostih bodo policisti povečali nadzor cestnega prometa. FOTO: Leon Vidic

Lani so na območju PU Murska Sobota obravnavali 847 prometnih nesreč, kar je za 22,4 odstotka več kot leto prej (692). Devet udeležencev je umrlo (2020. šest), 36 jih je bilo hudo ranjenih (dva več kot 2020.) in 317 lažje (228 v 2020.).

Kolesarji so bili udeleženi v 82 nesrečah (povzročili so jih 54), pri tem je en kolesar umrl, šest pa jih je bilo huje ranjenih. Lani izstopa najbolj ogrožena kategorija – pešci: v 16 prometnih nesrečah jih je pet umrlo, toliko jih je bilo huje in prav toliko lažje ranjenih.

V policiji si prizadevajo za izboljšanje varnosti cestnega prometa, zato bodo v prihodnjih dneh še bolj okrepili svojo prisotnost. »Ob vseh že načrtovanih aktivnostih bodo policisti ob rednem delu povečali nadzor cestnega prometa, ki bo usmerjen v najbolj pogoste in problematične dejavnike najhujših prometnih nesreč, kot sta prehitra vožnja in vožnja pod vplivom alkohola.« Vse udeležence pozivajo, naj vozijo previdno in zbrano, hitrost vožnje naj prilagodijo razmeram na cesti, uporabljajo naj varnostni pas, med vožnjo naj ne telefonirajo in naj vozijo trezni. »Posebna pozornost naj bo namenjena pešcem, kolesarjem in voznikom enoslednih motornih vozil. Le tako bo vsak dal svoj prispevek k večji varnosti na naših cestah,« pravi Srečko Šteiner, prometni inšpektor PU Murska Sobota.

Kot pravi, kritično izstopa pomurska avtocesta, na kateri se promet z leta v leto povečuje. Lani jo je prevozilo več kot 1,7 milijona vozil, kar je več kot 200.000 več od leta prej. S povečanjem prometa se povečuje tudi problematika, zaradi česar policisti izvajajo poostrene nadzore najmanj štirikrat na mesec. V nedeljo so v šestih urah na počivališču Dolensko ugotovili 59 kršitev.

Vsaka peta prometna nesreča se zgodi zaradi neprilagojene hitrosti, v vsaki osmi pa je prisoten alkohol.

»V 30 primerih so policisti ukrepali zoper voznike, ki so prekoračili dovoljene hitrosti. Najvišja izmerjena hitrost je bila 183 km/h, kjer je omejitev 110 km/h. 11 kršitev so obravnavali zaradi kršitev tovora na vozilu (najvišja prekoračitev za 54 odstotkov) in 18 drugih kršitev (potniki, privezovanje tovora),« je povedala Suzana Rauš, tiskovna predstavnica PU Murska Sobota in izpostavlja primer voznika kombija, tujega državljana, ki je prevažal dvakrat več tovora, kot je dovoljeno.