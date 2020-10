Trčila tri vozila, en voznik pa odklonil test na droge

Ob 16.45 je voznik z osebnim avtomobilom med izvozoma Kranj vzhod in Kranj zahod zapeljal v jarek in uničil vozilo, ki ni bilo registrirano, na njem pa so bile nameščene tudi druge registrske tablice. Voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Strokovni pregled zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog je odklonil.



Nekaj kilometrov naprej pri priključku Strahinj/Naklo pa so ob 17.25 naletno trčila tri vozila. O nesreči policisti še vodijo postopek in zbirajo obvestila. V drugi nesreči se je po prvih podatkih ena udeleženka lažje poškodovala.



Ob vsem tem gorenjski policisti opozarjajo: »Meja med varnim in nevarnim je v prometu zelo tanka. Pozivamo k previdnosti in upoštevanju prometnih pravil.«