Naleteli na kadaver divjega prašiča, storilca še iščejo

Policisti iz Nove Gorice so v nedeljo, 31. oktobra, okoli poldneva obravnavali sum kaznivega dejanja nezakonitega lova nad naseljem Vitovlje.

Člani lovske družine so jih obvestili, da so med lovom nad omenjenim naseljem naleteli na kadaver divjega prašiča. Na kraju in z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je neznanec v času med 30. in 31. oktobrom letos na lovskem revirju Osek–Vitovlje s strelnim orožjem smrtno ranil divjega prašiča.

Policija je o sumu kaznivega dejanja obvestila tudi pristojne pravosodne organe in druge pristojne službe (lovskega inšpektorja in higienika).

Novogoriški policisti primer suma kaznivega dejanja nezakonitega lova (po 342. členu KZ-1) še preiskujejo in bodo po zaključku preiskave podali kazensko ovadbo.