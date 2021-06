Nalet na primorki: policija sporočila, kaj se je zgodilo (FOTO)

V torek okoli 6.30 je na primorski avtocesti pri Brezovici v smeri Ljubljane prišlo do naletnega trčenja štirih vozil. Nesreča jeNesrečo je povzročil voznik tovornega vozila, ki je zaradi prehitre vožnje med priključkom Vrhnika in cestninsko postajo Log v smeri Ljubljane trčil v osebno vozilo, ki se je pred njim ustavljalo zaradi zgoščenega prometa. Osebno vozilo je nato odbilo še v dve vozili pred njim, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.V nesreči sta se lažje poškodovali dve voznici osebnih vozil, zato so ju prepeljali v UKC Ljubljana. Povzročitelju nesreče je bil izdan plačilni nalog.