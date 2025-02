Nakradli za več tisočakov orodja

Policisti Policijske uprave Ljubljana so imeli te dni veliko dela z vlomilci. Za Bežigradom so nepridipravi vlomili na dvorišče podjetja in s seboj v neznano odnesli več različnega orodja, s tem pa so podjetju povzročili za okrog 15.000 evrov škode. V Radomljah je nekdo vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel gotovino ter lastniku povzročil za približno 400 evrov škode.

Vlom so policisti obravnavali tudi v Cerknici, tam so zlikovci iz hiše ukradli denar ter povzročili za več tisočakov škode.

Na območju Grosuplja je medtem vlomilec iz stanovanjske hiše odnesel nakit ter povzročil za 1100 evrov škode. Prav tako za približno tisočaka nakita so vlomilci odnesli iz stanovanja za Bežigradom, v Šiški pa je bilo vlomljeno v stanovanje, od koder so odnesli nakit in ključe. Materiala škoda znaša okoli 5500 evrov.