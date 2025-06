Naključni mimoidoči ob cesti zagledal nezavestno žensko

V četrtek okoli 19. ure so novogoriški policisti prejeli obvestilo, da se je na cesti Zatolmin – Polog, približno pol kilometra naprej od odcepa za Javorco, poškodovala kolesarka.

Možje v modrem so ugotovili, da se je 61-letna kolesarka, državljanka Nemčije, z gorskim kolesom peljala po asfaltirani cesti s Pologa proti Zatolminu. Približno pol kilometra naprej od odcepa za Javorco, na ravnem delu ceste, po blagem desnem ovinku, je iz neznanega vzroka izgubila nadzor nad kolesom in padla desno na obcestno nabrežje.

Pri padcu se je poškodovala in obstala ob desnem robu vozišča, na kraju jo je naključno našel mimoidoči kolesar, ki je nemudoma poklical reševalce in o nezgodi obvestil policijo. Poškodovanko, ki je bila v nezavesti, so zaradi hudih poškodb glave s policijskim helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center. Tolminski policisti bodo o vseh ugotovitvah pisno seznanili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.