Nakazoval v spletno denarnico, ostal brez 60 tisočakov

Policisti PU Maribor so bili včeraj obveščeni o sumu spletne goljufije oziroma lažnega investicijskega vlaganja kriptovalut. Moški je sledil povezavi, objavljeni na družbenih omrežjih, in na spletni strani izvedel registracijo, kjer so mu pomagali pri vzpostavitvi spletne denarnice, kamor je večkrat nakazal denar, skupaj pa dobrih 60.000 evrov.

Nekaj nasvetov policije Bodite pozorni na oglaševanja, ki hkrati ponujajo možnost zanesljivega, hitrega in velikega zaslužka. Zavedajte se, da je kombinacija varnega in velikega zaslužka v poslovnem svetu nerealna. Dodatno (prek spleta, po telefonu ali osebno) preverite, ali je v ozadju produkta dejansko ponudnik naložbenih storitev ali pa gre samo za zlorabo imena oziroma za izmišljenega ponudnika bodite posebej pozorni pri investicijah, ki se izvajajo na način, da ponudnik oziroma njihov osebni asistent predhodno predlaga/pogojuje namestitev programa za oddaljen dostop, s čimer storilci prek oddaljenega dostopa v celoti upravljajo računalnik vlagatelja. Nepoznanim osebam nikoli ne zaupajte gesel spletne banke, podatkov o plačilnih karticah in drugih bančnih podatkov. Svoja sredstva vlagajte v finančne produkte licenciranih, prepoznanih, uveljavljenih in zanesljivih ponudnikov bančnih oziroma finančnih storitev, pri čemer se v tovrstnih zadevah posvetujte s strokovno podkovanimi svetovalci.

Ko naj bi hotel izplačilo, so neznanci od njega zahtevali plačilo dodatnih finančnih sredstev.

Policisti občane ob tem opozarjajo, da se lahko vložitev denarnih sredstev v tovrstne produkte za vlagatelje konča s precejšnjimi negativnimi finančnimi posledicami.