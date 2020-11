Največja črna gradnja v državi bo legalna!

»Pred 30 leti sem tu postavil hišo in takrat tudi uredil pot na glavno cesto. To, kar so naredili zdaj, je katastrofa in najel bom odvetnika, saj so mi zaprli pot. Želim, da vse vrnejo v stanje, kot je bilo prej,« je bil ob našem obisku odločen 55-letni Bojan Brajdič iz romskega naselja Žabjak. Resda je imel prej okolico lepo urejeno, je pa hiša postavljena, tako kot druge na tej strani ceste, na tuji zemlji, na zemljišču ministrstva za obrambo. Zdaj so mu tudi parcelo precej zmanjšali.»Že leta poudarjam, da želim zemljišče odkupiti. Še pred nekaj meseci je prišel predstavnik občine Novo mesto in spraševal, če bom ...