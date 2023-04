Največ unovčitev lažnega denarja je na Štajerskem

Policisti ugotavljajo, da se je ta mesec povečalo število unovčitev ponarejenih bankovcev v apoenski vrednosti 100 evrov, pojavlja pa se tudi t. i. filmski denar. »Največ unovčitev je bilo na območju Maribora in Celja, v manjšem delu pa so bile odkrite unovčitve še na območju Ljubljane in v drugih delih Slovenije,« so sporočili. Ponarejeni bankovci so bili najpogosteje unovčeni v gostinskih lokalih, trgovinah, trafikah, na bencinskih servisih, pri plačilih dostavljene hrane in pri spletni prodaji mobilnih telefonskih aparatov ter druge zabavne elektronike.

»Ker je lahko v obtoku več ponarejenih bankovcev, občane pozivamo, da so pozorni pri poslovanju z gotovino!« opozarjajo. V večini primerov ponaredek prepoznate že tako, da bankovec pogledate, otipate in obrnete proti viru svetlobe, saj so ponaredki zaščitnih elementov tako opaznejši. Ponaredke lahko prepoznate tudi na otip, po reliefu oziroma tem, da ga nimajo. Poleg tega sta pri pregledu pristnega bankovca proti svetlobi vidna portretni vodni znak in varnostna nit, pri večjih vrednostih še portretno okence. Pri nagibanju bankovca naprej in nazaj se na srebrnem traku opazi portret Evrope v prosojnem okencu, na zeleni številki pa svetlobni val, ki se premika navzgor in navzdol po številki.

Do osem let zapora

Seveda je spravljanje ponarejenih bankovcev in kovancev v obtok kaznivo dejanje, za katero je zagrožena zaporna kazen od šestih mesecev do osmih let. Če sami v roke dobite ponarejeni bankovec oziroma se vam zdijo bankovci sumljivi, o tem takoj obvestite policijo, in sicer pokličite najbližjo policijsko postajo ali telefonsko številko 113. »Če sumite, da je bankovec, ki ga imate oziroma ste ga prejeli, ponarejen, si poskušajte zapomniti čim več informacij, predvsem pa kdaj, kje in od koga ste ga prejeli. Te informacije so lahko namreč v nadaljevanju zelo koristne pri ugotavljanju storilcev kaznivega dejanja ponarejanja denarja,« pojasnjujejo na policiji.

Policisti zaznavajo tudi unovčevanje t. i. filmskega denarja. »Gre za ponaredke denarja, ki je natisnjen na navaden papir in je zelo podoben pravemu. Ti ponaredki navadno nimajo nobenega zaščitnega elementa, le barvni odtis podobe evrskega bankovca, na sprednji ali zadnji strani bankovca pa je dodan le manjši napis (na primer copy, movie mony), ki ga je ob površnem pogledu navadno težko opaziti.