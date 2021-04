Najtežje je, če ne moreš več pomagati

S celjske policijske uprave že drugič v manj kot tednu dni poročajo o nesebičnem in srčnem ravnanju njihovih policistov. Tokrat sta s svojim prisebnim ravnanjem dva, ki sta opravljala naloge v mestnem jedru Celja, rešila življenje 39-letnemu moškemu.



»Ko sta bila v Vrunčevi ulici, je do njiju stopil občan in povedal, da je v pritličju bližnjega zapuščenega objekta našel moškega, ki je neodziven. Policista sta nemudoma odšla v objekt, kjer je ležal moški, in začela oživljanje, medtem pa o tem obvestila regijski in naš operativno-komunikacijski center, ta je na kraj reševanja napotil še dva policista celjske policijske postaje,« je povedala Milena Trbulin, tiskovna predstavnica celjske PU. Kot je še pojasnila, so se pri postopku oživljanja policisti izmenjavali vse do prihoda ekipe nujne medicinske pomoči ter jim še pomagali pri oskrbi in prevozu moškega do reševalnega vozila.

Dlje čakali na reševalce

Junaško sta se pri tem izkazala dva policista, in sicer Tadej Jakop in Aleksander Škornik, ki v Celju vedno patruljirata vsak s svojim službenim psom. Kot nam je povedal Jakop, se je ravno v času, ko sta klicala na številko 112 za dodatno pomoč, v Celju zvrstilo še nekaj drugih nujnih dogodkov.



»Bilo je nekaj zastojev, tudi prometna nesreča se je zgodila, zato je bilo treba na reševalno vozilo čakati nekoliko dlje,« nam je povedal Jakop. Sicer pa sta s kolegom Škornikom že dvajset let zaposlena na policiji in sta se oba znašla že v zelo različnih situacijah. »Vsaka je po svoje stresna, kadar gre za življenje. Na srečo pa zadnja leta nisva več tista, ki bi bila poslana na prometne nesreče. Tam vidiš res hude prizore, najtežje pa je, če veš, da nekomu ne moreš več pomagati,« nam še pove Jakop.



Oba s Škornikom pa dodata, da je najbolj stresno, kadar so v dogodkih udeleženi otroci. A na srečo se v takšni situaciji še nista znašla. »Zelo pogosto greva na pomoč tudi drugim patruljam, še največkrat iščemo kakšne pogrešane osebe. Delava tudi ob zeleni meji, saj je območje, ki spada pod PU Celje, res veliko in sega vse do hrvaške meje,« nam še pove Jakop. In doda, da je občutek, ko veš, da si nekaj naredil prav in je nekdo tudi zaradi tvoje pomoči ostal živ, neprecenljiv.



»Vsekakor je to neko zadoščenje,« nam pritrdita tako Jakop kot Škornik, ki ju pri delu vselej spremljata službena psa Eks in Kan. Trbulinova pa dodaja: »Hitro in učinkovito delo vseh policistov je bilo tudi tokrat ključno, da je 39-letni moški ostal živ. Zahvala gre tudi uslužbenki regijskega centra za obveščanje, ki je vse od prejetega klica policistov do prihoda reševalne ekipe na kraj dogodka pomagala z napotki za oživljenje osebe.«

