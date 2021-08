Najstniku na glavo padel kamen, zdrsnil več deset metrov

V četrtek so bile večkrat aktivirane ekipe za reševanje v gorah. Helikopter SV je z ekipo za helikoptersko reševanje sredi popoldneva reševal na Prisojniku, kasneje pa še na dveh krajih.



Na Prisojniku je najstniku na glavo padel kamen, zato je izgubil ravnotežje ter padel in zdrsnil nekaj deset metrov nižje. Uporabljal je čelado.



Na območju Komne je helikopter pomagal planincu, ki si je pri padcu poškodoval glavo, na Svinjaku pa so reševali padalca. Klasično reševanje je bilo opravljeno tudi na območju Male Mojstrovke, kjer so gorski reševalci pomagali trem planincem, ki jih je prehitela tema. Ob 21.24 je planinka namreč sporočila, da pogreša moža in dve hčeri, ki so pozno popoldne odšli v hribe na Malo Mojstrovko. Gorski reševalci GRS Bovec so jih nepoškodovane našli tik pod vrhom Male Mojstrovke, kjer so obtičali zaradi teme. Pomagali so jim sestopiti do prelaza Vršič, kjer so imeli parkiran avtomobil.



Na planini Razor so pomagali planincu s poškodbo noge.

