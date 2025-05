Najstniki ostali brez prevoznih sredstev, zato policisti svetujejo: Ne predelujte mopedov

Policisti Policijske uprave (PU) Novo mesto so minuli teden poostreno kontrolirali voznike mopedov, saj so v zadnjem obdobju prejeli več obvestil občanov, ki jih je zmotila prehitra in objestna vožnja mopedistov.

»Pri kontroli so policisti uporabljali tudi prenosno napravo, s katero so ugotavljali nedovoljene predelave oziroma ali moped dosega večje hitrosti od dovoljene in konstrukcijsko določene. V cestnem prometu so namreč dovoljena samo lahka motorna vozila, ki peljejo do 25 km/h. Uporaba lahkih motornih vozil, pri katerih konstrukcijsko določena hitrost presega 25 km/h ali so širša od 80 centimetrov v cestnem prometu, ni dovoljena. Zakon o motornih vozilih določa, da policisti lahko zasežejo vozilo, ki je predelano tako, da presega največjo moč motorja ali največjo konstrukcijsko hitrost, določeno v predpisih za homologacijo za posamezno kategorijo vozil,« je pojasnila tiskovna predstavnica PU Novo mesto Alenka Drenik.

Najhitrejši s skoraj 60 km/h

V Novem mestu so policisti prejšnji petek okoli 11. ure med kontrolo prometa na Šegovi ulici ustavili voznika lahkega motornega kolesa Sym orbit 3 in z uporabo prej omenjene naprave za meritve hitrosti lahkih motornih vozil ugotovili, da je vozilo nedovoljeno predelano, največja izmerjena hitrost je namreč znašala 57,9 km/h. Latniku, ki je imel komaj 17 let, so moped zasegli in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Preverjali so tudi električne skiroje. FOTO: Pu Novo Mesto

Istega dne so na Ljubljanski cesti v Novem mestu zaradi suma nedovoljene predelave motornega kolesa ustavili 17-letno voznico lahkega motornega kolesa Sym jet 4. Ugotovili so, da je tudi njeno vozilo nedovoljeno predelano, največja izmerjena hitrost je znašala 57 km/h. Motorno kolo so zasegli in napisali obdolžilni predlog.

Tudi okoli 18. ure so ustavili voznika lahkega motornega kolesa, tokrat je šlo za kolo znamke Yamaha Aerox. Lahko motorno kolo, ki ga je vozil 16-letnik, je bilo prav tako nedovoljeno predelano, največja izmerjena hitrost pa je znašala 44,6 km/h.

Ne samo v mestu

Tudi novomeški prometni policisti so ustavili več voznikov na predelanih mopedih. Po regionalni cesti pri Muhaberju so ustavili mopeda Riyas yumco in ZMA 150, ki sta dosegala hitrosti do 44 km/h in 28 km/h.

Na lokalni cesti pri naselju Grm na območju Trebnjega so prav tako prejšnji petek ustavili 17-letnika, ki je vozil motorno kolo znamke Peugeot speed. Ta sicer ni bil predelan, je pa najstnik vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in zato ostal brez mopeda.

Metliški policisti so v noči na 10. maj v Metliki kontrolirali voznika lahkega motornega kolesa Yamaha aerox in izkazalo se je, da je 15-letnik vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in še pod vplivom alkohola. Yamaho so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Nadaljevali bodo s pogostejšimi kontrolami

Poostrene kontrole so se nadaljevale tudi prejšnjo nedeljo, ko so novomeški policisti v Zburah zaradi suma nedovoljene predelave ustavili 15-letnega voznika lahkega motornega kolesa Fire fox 25. Z napravo za merjenje hitrosti so ugotovili, da lahko motorno kolo lahko razvije hitrost 40,8 km/h, zato so ga zasegli in napisali obdolžilni predlog.

V sredo so v Novem mestu kontrolirali 17-letnega voznika lahkega motornega kolesa Sym orbit 25, za katerega so posumili, da bi lahko bil predelan. To se je izkazalo za resnično, saj je izredni tehnični pregled, ki so ga policisti odredili, pokazal, da vozilo lahko razvije hitrost 60 km/h. Motorno kolo so tudi v tem primeru zasegli.

Prekrškarjem so prevozna sredstva zasegli. FOTO: Pu Novo Mesto

»Policisti bodo nadaljevali s pogostejšo kontrolo voznikov mopedov in ugotavljali nedovoljene predelave. Vsem lastnikom in voznikom mopedov svetujemo, da vozil ne predelujejo, saj na ta način poslabšajo varnostne in okoljevarstvene lastnosti. Tako predelana vozila niso nevarna le za mopediste, ampak predstavljajo nevarnost tudi za ostale udeležence v prometu,« je še dodala Drenikova.