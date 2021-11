Najstniki metali snežne kepe, sledila je prijava

Škofjeloški policisti so včeraj na podlagi prijave izsledili najstnike, ki so na cesto metali snežene kepe. Policisti so seznanili starše in izrekli opozorila.

Gorenjski operativnokomunikacijski center je v zadnjih dveh dneh sicer prejel devet obvestil o prometnih nesrečah z materialno škodo, tri prijave kršitev predpisov o javnem redu in miru na javnem kraju ter štiri v zasebnem prostoru, s področja kriminalitete pa prijave sumov tatvin. Zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja sta bili zaseženi dve vozili. V enem od zasegov je voznica odklonila še preizkus alkoholiziranosti, v postopku pa je z nedostojnim vedenjem in neupoštevanjem ukrepov policistov kršila tudi javni red in mir.