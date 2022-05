Najstnik pred prodajalno oropal invalida

V torek okoli 16.30 je občan obvestil policiste, da je pred prodajalno v Krškem nekdo oropal invalida – odtujil naj bi mu denar in pobegnil s kolesom.

Takoj so se odzvali in izvedli aktivnosti za izsleditev drznega tatu. Na podlagi opisa so 18-letnega osumljenca izsledili, mu odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli ukraden denar.

Osumljenca, ki so ga v preteklosti že večkrat obravnavali zaradi premoženjskih kaznivih dejanj, bodo kazensko ovadili, poroča PU Novo mesto.