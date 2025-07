Najstnico vrgel v greznico ob avtocesti

Davnega 8. maja 1990 so policisti tedanje Uprave za notranje zadeve Maribor sporočili, da so delavci cestne baze iz Tepanja v greznici ob hitri cesti med Celjem in Mariborom našli truplo mlajše ženske. Mrtva naj bi bila že več tednov, od vsega začetka pa je bilo jasno, da je bila žrtev umora. Preiskovalci zločinov niso imeli pojma, za koga bi lahko šlo, saj v mariborski bazi pogrešanih oseb ni bilo ženske, ki bi ustrezala takemu profilu. Zato so v javnost razposlali fotografije njenih oblačil in obuval ter jih pospremili s podatkom, da je imela neznanka operativni brazgotini na desnem kolku i...