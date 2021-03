Najstnica izsilila prednost, z dvoletnim otrokom je hudo

V soboto malo po 18. uri je v Črešnjicah pri Cerkljah 19-letna voznica osebnega avtomobila izsilila prednost 30-letnemu vozniku osebnega avtomobila. On, 24-letnica in šestletnik v njegovem vozilu so v nesreči utrpeli lažje poškodbe, dvoletnik pa je huje poškodovan. Lažje se je poškodovala tudi 16-letna sopotnica povzročiteljice nesreče. Reševalci so vse poškodovance oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.



Zoper povzročiteljico nesreče bodo policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo, plačilni nalog pa bodo zaradi nepravilnega prevoza otrok izdali tudi vozniku.

