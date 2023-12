Najprej zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše, potem se je ogenj razširil na ostrešje

V soboto, 16. 12. ob 16.46 so v naselju Orehovica v občini Šentjernej zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše, ogenj se je razširil na ostrešje.

Pred prihodom gasilcev so pričeli z gašenjem stanovalci, dokončno so ogenj pogasili gasilci PGD Šentjernej in Orehovica, ki so tudi razkrili del ostrešja in s termovizijsko kamero pregledali okolico dimnika in objekt.

Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Orehovica.