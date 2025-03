Najprej zagorele odpadne elektronske naprave, nato še v gostinskem lokalu

PU Maribor poroča, da so bili v petek zgodaj popoldan obveščeni o požaru v zbiralnici kosovnih odpadkov na območju Podlehnika. Na kraju je bilo ugotovljeno, da so zagorele odpadne elektronske naprave, zaradi česar so posredovali tudi gasilci petih prostovoljnih gasilskih društev. Požar jim je uspelo omejiti in pogasiti, izdano je bilo opozorilo o onesnaženju zraka. Skupna škoda znaša približno 15000 evrov. Policisti PP Podlehnik so tujo krivdo izključili.

Zagorelo tudi v poslovnem prostoru

V petek ob 20:29 pa so bili policisti PU Maribor obveščeni o požaru v lokalu Gala žar. Posredovali so gasilci gasilske brigade in prostovoljni gasilci dveh prostovoljnih gasilskih društev, ki so požar pogasili. Policisti PP MB I so na kraju ugotovili, da ja zagorelo pri dimniku nakar se je požar razširil na leseno konstrukcijo lokala. Tujo krivdo so policisti izključili, škoda znaša približno 10000 evrov, med intervencijo gasilcev in policije je bila zaprta Loška ulica.