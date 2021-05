Najprej zagorel traktor, nato zgorel še objekt (FOTO)

Ogenj se je hitro širil, a se je še srečno končalo. FOTO: Oste Bakal

Danes ob 17.19 je v naselju Negova, občina Gornja Radgona, zagorel traktor, ki je bil parkiran pod nadstreškom. Ogenj se je razširil na bližnji objekt v velikosti 15 x 4 metre, v katerem je bila kmetijska mehanizacija, zraven pa še prostor za kokoši.Ogenj, ki je traktor v celoti uničil, prav tako objekt s kmetijsko mehanizacijo, so pogasili gasilci PGD Negova, PGD Gornja Radgona, PGD Spodnji Ivanjci in PGD Zbigovci.Gasilci so kljub pomanjkanju vode preprečili širjenje požara na bližnji hlev, v katerem je bila goveja živina. Domači in sosedje so rešili kokoši Te so bile v ograjenem prostoru ob objektu, ki je v celoti zgorel.Policisti bodo opravili ogled pogorišča ter ugotovili vzrok za požar in nastalo materialno škodo.