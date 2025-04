Najprej vlomil v avto na Gorenjskem, ukradel kartice ter 7-krat v Ljubljani dvignil denar

Kranjski policisti so v ponedeljek obravnavali več vlomov v vozila. Tako so bili okoli 12. ure obveščeni o vlomu v osebni avtomobil na območju Cerkelj na Gorenjskem. Storilec je z naviranjem vrat nasilno vstopil v osebni avtomobil in ukradel gotovino in bančne kartice ter v nadaljevanju na območju Ljubljane opravil 7 dvigov denarja na bankomatu.

Okkoli 18.30 ure so policiste obvestili o vlomu v avtomobil na območju Bobovka. Storilec je z razbitjem stekla nasilno vstopil v osebni avtomobil in si vzel denarnico z gotovino in plačilne kartice.

Poskus vloma v osebni avtomobil se je v ponedeljek zgodil tudi na območju Medvod. Storilec je naviranjem okna poskušal nasilno vstopiti v avtomobil, vendar je iz neznanega razloga odstopil od dejanja.

Policisti o kaznivih dejanjih zbirajo obvestila in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.