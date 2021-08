Najprej trčil v tovornjak, nato čelno še v osebni avto

Malo po 5. uri je na cesti Črnomelj–Vinica pri Stari Lipi 22-letni voznik osebnega avtomobila prehiteval tovorno vozilo, ko je iz nasprotne smeri pravilno pripeljala 31-letna voznica osebnega avtomobila.



Policija je ugotovila še, da se 22-letnik skušal izogniti trčenju, vendar je trčil v zadnji del tovornega vozila in prednji del nasproti vozečega avta. Lažje poškodovano voznico in otroka iz njenega vozila so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico v Novo mesto. Okoliščine nesreče policisti še preverjajo.

