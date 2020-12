Najprej trčil v avto, potem še v tovornjak

V ponedeljek ob 15.18 so policiste OKC PU Nova Gorica obvestili o prometni nesreči na odseku hitre ceste H4 Vipava–Razdrto, v kateri je bilo udeleženih več vozil. 56-letni voznik tovornega vozila, državljan Slovaške, je vozil po voznem prometnem pasu hitre ceste H4 iz Vipave proti Razdrtemu.



»Med njegovo vožnjo je bilo na voznem prometnem pasu ustavljeno tovorno vozilo v okvari (scania) italijanskih registrskih številk, ki ga je vozil 41-letni voznik, državljan Romunije. Slovaški voznik je s tovornim vozilom zapeljal v desno v trenutku, ko je po njem pravilno pripeljal 49-letni voznik osebnega avtomobila, državljan Hrvaške. Hrvaški voznik avtomobila se je umaknil, tako da ni prišlo do trčenja. V tistem trenutku pa je za njim po prehitevalnem prometnem pasu pripeljal 40-letni voznik tovornega vozila, ki je zapeljal na sredino prehitevalnega in voznega prometnega pasu, tako da je najprej z levim bočnim delom trčil v desni bočni del osebnega avtomobila in nato s prednjim desnim delom v zadnji desni del polpriklopnika tovornega vozila, ki ga je vozil 56-letni slovaški voznik. V nesreči se ni nihče telesno poškodoval.«



Prometni policisti so slovaškemu vozniku izdali plačilni nalog zaradi kršitev zakona o pravilih cestnega prometa (sprememba smeri in premiki z vozilom, kršitev 1. odstavka 42. člena ZPrCP), prav tako je bil plačilni nalog izdan 40-letnemu vozniku tovornega vozila zaradi neprilagojene hitrosti (kršitev določil 45 člena ZPrCP), so zapisali v poročilu PU Nova Gorica.