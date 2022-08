Najprej so trčili v zapornico, potem še v drevo

Danes ob 4.55 je v kraju Runtole, občina Celje, voznik z osebnim vozilom čelno trčil v zapornico in drevo. Tri osebe so se poškodovale.

Gasilci PGE Celje so zavarovali in razsvetlili kraj dogodka, odklopili akumulator, posuli vpojno sredstvo po izteklih motornih tekočinah in poškodovanim nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev.

Ti so jih oskrbeli in prepeljali v celjsko bolnišnico, poroča uprava za zaščito in reševanje.